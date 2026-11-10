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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Северо-Запад

В Калининградской области опровергли фейковый указ губернатора о коммунальном сборе

В Калининградской области распространяется поддельный указ губернатора Алексея Беспрозванных о введении дополнительного коммунального сбора для жителей. В фальшивом документе утверждается, что новая мера связана с перераспределением бюджетных средств на нужды специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-секретарь главы региона Мариам Башкирова.
От имени губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных распространили поддельный указ о сборе с жителей

От имени губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных распространили поддельный указ о сборе с жителей

Александр Подгорчук / Коммерсантъ

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Это не первый случай появления в регионе поддельных документов от имени областных властей. В октябре 2025 года Башкирова опровергала фальшивое постановление о приостановке с 1 ноября всех видов субсидий. В документе утверждалось, что такое решение связано с необходимостью приоритетного финансирования оборонных расходов.
В августе того же года пресс-секретарь губернатора также сообщала о поддельном постановлении о сокращении финансирования государственных учреждений. Согласно фальшивому документу, высвободившиеся средства якобы планировалось направить на региональные выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны России.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор