В Калининградской области опровергли фейковый указ губернатора о коммунальном сборе

Это не первый случай появления в регионе поддельных документов от имени областных властей. В октябре 2025 года Башкирова опровергала фальшивое постановление о приостановке с 1 ноября всех видов субсидий. В документе утверждалось, что такое решение связано с необходимостью приоритетного финансирования оборонных расходов.