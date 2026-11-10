В бюджете Самарской области планируют сэкономить порядка 76 млн рублей в год с помощью ИИ помощников
В министерстве финансов Самарской области запустили пилотный проект применения искусственного интеллекта для создания и проверки платежных поручений. Планируется, что для бюджета региона получится сэкономить порядка 76 млн руб. в год, сообщает губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.
Как уточняет глава региона, через систему минфина ежегодно проходят более 3 млн платежей и свыше 30 тыс. бюджетных обязательств. Этот объем данных до недавнего времени обрабатывался практически вручную. После внедрения ИИ помощников, время формирования одного комплекта платежных документов сократилось с 5 минут до одной минуты. Заметно уменьшилось количество ошибок. Это и поможет сократить расходы.
Также в минфине запустят второй проект — запланированную централизацию и обработку при помощи ИИ типовой отчетности примерно 900 подведомственных учреждений. То, что раньше занимало от одного до 10 дней, с использованием искусственного интеллекта должно будет занимать около 15 минут. Ожидаемая экономия для бюджета — не менее 30 млн рублей ежегодно.
«На прошлой неделе договорились с Правительством и муниципалитетами о том, что при оценках эффективности цифровизации будем ориентироваться не на громкие анонсы или красивые отчеты, а на прямую экономию бюджетных денег, ускорение работы и повышение ее качества», — сообщает Вячеслав Федорищев.
По словам губернатора, более 100 млн руб. бюджетных средств получится ежегодно экономить только на двух проектах по внедрению ИИ, и только в одном, отдельно взятом ведомстве. Если же цифровизация правительства Самарской области продолжится запланированными темпами, то удастся добиться экономии до 5% от всего бюджета региона.