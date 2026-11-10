В бюджете Самарской области планируют сэкономить порядка 76 млн рублей в год с помощью ИИ помощников

Также в минфине запустят второй проект — запланированную централизацию и обработку при помощи ИИ типовой отчетности примерно 900 подведомственных учреждений. То, что раньше занимало от одного до 10 дней, с использованием искусственного интеллекта должно будет занимать около 15 минут. Ожидаемая экономия для бюджета — не менее 30 млн рублей ежегодно.