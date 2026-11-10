Объем трансфертов муниципалитетам Дона к 2029 году может сократиться на 17%

Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ростовской области в 2029 году может составить 130 млрд руб., что на 17,2% меньше показателя 2027 года. Это следует из проекта областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».