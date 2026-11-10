Объем трансфертов муниципалитетам Дона к 2029 году может сократиться на 17%
Объем межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям Ростовской области в 2029 году может составить 130 млрд руб., что на 17,2% меньше показателя 2027 года. Это следует из проекта областного бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
В 2027 году на перечисления муниципалитетам предусмотрено 157,05 млрд руб., в 2028-м — 156,63 млрд руб. Основную часть трансфертов в 2027 году составят субвенции — 104,69 млрд руб. Еще 38,45 млрд руб. запланировано направить в виде субсидий, 10,48 млрд руб. — дотаций, 3,43 млрд руб. — прочих межбюджетных трансфертов.
Сокращение перечислений муниципалитетам предусмотрено на фоне уменьшения общих расходов областного бюджета к концу планового периода. В 2027 году они запланированы в размере 374,51 млрд руб., в 2028-м — 371,29 млрд руб., а в 2029-м — 336,67 млрд руб. Доходы региональной казны в эти годы, согласно проекту, составят 344,85 млрд руб., 351,28 млрд руб. и 326,82 млрд руб. соответственно.
Бюджет Ростовской области на 2027 год сформирован с дефицитом 29,66 млрд руб. В 2028 году он должен уменьшиться до 20,01 млрд руб., а в 2029-м — до 9,85 млрд руб.
В целом на межбюджетные трансферты из областного бюджета всем бюджетам в 2027 году планируется направить 165,41 млрд руб., в 2028-м — 166,73 млрд руб., в 2029-м — 138,8 млрд руб. Таким образом, сокращение общего объема перечислений предусмотрено преимущественно на последнем году планового периода.