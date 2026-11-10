Оренбург вошел в топ-5 городов по доступности жилья на вторичном рынке

На среднегодовой доход в Оренбурге можно купить 8,9 кв. м. При этом в среднем по стране показатель составляет 7,3 кв. м. Самые доступные «квадраты» оказались в Новокузнецке (10,6 кв. м), Липецке (9,4), Тюмени (9,3), Оренбурге (8,9) и Астрахани (8,6). В Тюмени доступность жилья связана с высоким средним уровнем зарплат, а в остальных городах — с низкими ценами на вторичное жилье.