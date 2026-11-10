На «Госуслугах» появился отдельный раздел для жителей Оренбуржья

Также у пользователей есть возможность пройти опросы, высказать мнение и сообщить о региональных проблемах. На площадке можно дистанционно получить меры соцподдержки: компенсацию расходов на жилье и ЖКУ, взноса на капремонт для льготников, стоимости проездных для школьников из многодетных семей, выплаты молодым семьям на покупку жилья, региональный маткапитал, помощь родственникам погибших на службе и обеспечение их детей.