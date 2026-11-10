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Выпуск газеты №207«Ъ» Газета
Волга

На «Госуслугах» появился отдельный раздел для жителей Оренбуржья

В одном месте собрали региональные сервисы и ссылки на полезные услуги
На платформе «Госуслуги» появился отдельный раздел для жителей Оренбургской области, в котором региональные услуги и сервисы будут находиться в одном месте. Раздел подготовили министерство цифрового развития и связи Оренбуржья совместно с Минцифрой России.

Александр Казаков / Коммерсантъ

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Местные жители могут воспользоваться сервисами «Мое здоровье», «Медицинский портал», «Запись в МФЦ», «ИТ-навигатор», «Геоинформационный портал», «Активный гражданин», «Карта оренбуржца», «Топ-100 профессий Оренбуржья» и «Реестр объектов культурного наследия».
Также у пользователей есть возможность пройти опросы, высказать мнение и сообщить о региональных проблемах. На площадке можно дистанционно получить меры соцподдержки: компенсацию расходов на жилье и ЖКУ, взноса на капремонт для льготников, стоимости проездных для школьников из многодетных семей, выплаты молодым семьям на покупку жилья, региональный маткапитал, помощь родственникам погибших на службе и обеспечение их детей.
В региональном правительстве отметили, что вкладка сайта будет пополняться новыми услугами и сервисами.
Яна Вежлева