Над Крымом и Краснодарским краем уничтожили дроны
В ночь на 10 ноября над Республикой Крым и Краснодарским краем сбили украинские беспилотники. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Всего на Россией сбили 155 БПЛА. О работе дежурных сил противовоздушной обороны отчитались в Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской, Смоленской областях.
Как ранее писал «Ъ-Кубань», над Севастополем нейтрализовали восемь украинских дронов. Пострадавших нет. Никаких повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.