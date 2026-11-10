Первый снег придет в Петербург в середине недели

До этого в городе сохранится относительно теплая для ноября погода. Во вторник, 10 ноября, воздух прогреется до +5…+7 градусов, в Ленинградской области — до +3…+8 градусов. Будет облачно с прояснениями, в начале дня местами пройдут небольшие дожди. Юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с.