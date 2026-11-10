Первый снег придет в Петербург в середине недели
Вечером в среду, 11 ноября, в Санкт-Петербурге ожидается небольшой снег. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до 2 градусов, что станет самым низким показателем с начала осени, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
До этого в городе сохранится относительно теплая для ноября погода. Во вторник, 10 ноября, воздух прогреется до +5…+7 градусов, в Ленинградской области — до +3…+8 градусов. Будет облачно с прояснениями, в начале дня местами пройдут небольшие дожди. Юго-западный ветер усилится до 5-10 м/с.
Атмосферное давление будет снижаться и составит 758 мм рт. ст., что немного ниже нормы. При этом ноябрь в Петербурге пока остается теплее обычного: положительная температурная аномалия с начала месяца приблизилась к 3 градусам.
В ночь на четверг температура составит 0…2 градуса, днем ожидается +1…+3 градуса.