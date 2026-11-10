В акватории порта в Новороссийске проведут учения 10 ноября
В акватории морского порта Новороссийск 10 ноября с 21:00 до 23:00 запланированы учения с дежурными силами Новороссийской военно-морской базы. Об этом сообщили в администрации города.
В ходе учений будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА, включая стрельбы из артиллерийских установок. На время проведения стрельб в акватории запрещено плавание всех маломерных судов и плавсредств.
Жителей просят сохранять спокойствие и следить за сообщениями средств массовой информации, телевидения и радио.