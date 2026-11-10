Что известно об атаках БПЛА на регионы России. 10 ноября

Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны, над регионами перехвачены и уничтожены 155 украинских БПЛА.

БПЛА были сбиты над территориями Новгородской, Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Орловской и Смоленской областей, Краснодарского края и Республики Крым.

В Белгородской области при атаках БПЛА за сутки погибли три человека, еще восемь получили ранения, сообщил губернатор региона Александр Шуваев.

В Донецке при атаке БПЛА пострадали шесть человек, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Повреждения получили многоквартирные дома и остекление учебного учреждения.

В Курской области нарушено электроснабжение в 42 населенных пунктах — это более 4 тыс. человек, сообщил губернатор Александр Хинштейн. За сутки над регионом сбито 169 БПЛА.

В Новгородской области после падения осколков БПЛА повреждены два дачных дома и объект промышленности, сообщил губернатор региона Александр Дронов.

В Смоленской области мужчина получил ранение, он госпитализирован. По словам губернатора Василия Анохина, из-за падения обломков БПЛА повреждены гаражный кооператив и несколько автомобилей. Всего за ночь над территорией Смоленской области были уничтожены 43 беспилотника, уточнил Анохин.

Над Севастополем силы ПВО уничтожили восемь БПЛА. По словам губернатора города Михаила Развожаева, повреждений городской инфраструктуры не зафиксировано.

Пять БПЛА за ночь уничтожены над территорией Калужской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Луганск и несколько других муниципалитетов ЛНР остались без электричества после атаки БПЛА. По данным региональных властей, атака затронула объекты энергосистемы республики.