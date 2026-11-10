Ярославский суд обязал дроппера вернуть пенсионеру 255 тысяч рублей

По данным предварительного следствия, в июне 2025 года мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга. Она сообщила, что из-за утечки персональных данных от его имени якобы оформили доверенность, позволяющую распоряжаться имуществом и получать кредиты. Затем другой участник схемы, назвавшийся сотрудником полиции, убедил пенсионера перевести деньги на «безопасный счет».