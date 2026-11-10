Ярославский суд обязал дроппера вернуть пенсионеру 255 тысяч рублей
Заволжский районный суд Ярославля удовлетворил иск прокуратуры о взыскании с 26-летнего жителя Томской области 255 тыс. руб., полученных от обманутого телефонными мошенниками пенсионера. Об этом сообщает прокуратура Ярославской области.
Проверка была проведена после обращения 64-летнего жителя Ярославля, который стал потерпевшим по уголовному делу, расследуемому ОМВД России по Заволжскому городскому району.
По данным предварительного следствия, в июне 2025 года мужчине позвонила женщина, представившаяся сотрудницей Росфинмониторинга. Она сообщила, что из-за утечки персональных данных от его имени якобы оформили доверенность, позволяющую распоряжаться имуществом и получать кредиты. Затем другой участник схемы, назвавшийся сотрудником полиции, убедил пенсионера перевести деньги на «безопасный счет».
Мужчина перечислил 255 тыс. руб. на указанные ему реквизиты, после чего собеседник перестал выходить на связь.
Прокуратура направила иск к владельцу счета — 26-летнему жителю Томской области — о взыскании незаконно полученных средств. Суд удовлетворил требования в полном объеме. Исполнение решения находится на контроле надзорного ведомства.