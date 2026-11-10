«Калашников» разработал две модификации снайперской винтовки Чукавина

Новые образцы отличаются от базовой СВЧ укороченным стволом и рядом конструктивных изменений, внесенных с учетом опыта эксплуатации винтовки в войсках. По данным разработчика, длину ствола удалось сократить на 170 мм без потери кучности стрельбы на дистанции до 800 м.