«Калашников» разработал две модификации снайперской винтовки Чукавина
Новые образцы прошли предварительные испытания и готовятся к госиспытаниям
Концерн «Калашников» разработал две компактные самозарядные снайперские винтовки на базе винтовки Чукавина (СВЧ). Речь идет о модификациях СВЧ-1 под патрон 7,6254 мм и СВЧ-2 под патрон .308 Win (7,6251 мм). Об этом сообщила пресс-служба концерна.
Новые образцы отличаются от базовой СВЧ укороченным стволом и рядом конструктивных изменений, внесенных с учетом опыта эксплуатации винтовки в войсках. По данным разработчика, длину ствола удалось сократить на 170 мм без потери кучности стрельбы на дистанции до 800 м.
По информации концерна, новые винтовки предназначены в том числе для подразделений быстрого реагирования и штурмовых групп, которым необходимо действовать в условиях плотной городской застройки и на коротких дистанциях. Интерес к разработке уже проявили заказчики из российских силовых структур.
Среди нововведений — прибор малошумной стрельбы, который, как утверждает производитель, уменьшает обратный выброс пороховых газов, дульное пламя и звук выстрела. Кроме того, отдельные детали получили антикоррозионное покрытие, а корпус магазина на десять патронов изготовлен из ударопрочного полиамида.
Предварительные испытания обеих модификаций под контролем потенциального заказчика завершены. Теперь концерн готов приступить к государственным испытаниям и организовать производство винтовок для российских и зарубежных заказчиков.
Масса каждой винтовки без патронов составляет не более 4,5 кг, длина ствола — 450 мм. Длина оружия в боевом положении — от 985 до 1045 мм, со сложенным прикладом — 780 мм.
Справка
Концерн «Калашников» базируется в Ижевске. Основной вид деятельности — производство оружия и боеприпасов. Как указано на сайте компании, на долю предприятия приходится 95% производства стрелкового вооружения РФ. В группу концерна входят Ижевский механический завод, «Ижевские беспилотные системы», Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения