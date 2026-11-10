В Краснодарском крае перенесли сроки ввода 17 многоквартирных домов
В Краснодарском крае сроки ввода 17 многоквартирных домов в 2026 году перенесены на первую половину 2027 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на региональный департамент по архитектуре и градостроительству. Часть из них изначально планировалась к досрочной сдаче в этом году.
В департаменте уточнили, что переносы не выходят за рамки сроков исполнения обязательств застройщиков по договорам долевого участия. Изменения не затронули дома, строящиеся в рамках проектов комплексного развития территорий.
«В Краснодарском крае отсутствуют объекты недвижимости, по которым были бы зафиксированы нарушения сроков строительства при реализации договоров о КРТ»,— отметили в администрации.