В Краснодарском крае перенесли сроки ввода 17 многоквартирных домов

В Краснодарском крае сроки ввода 17 многоквартирных домов в 2026 году перенесены на первую половину 2027 года. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на региональный департамент по архитектуре и градостроительству. Часть из них изначально планировалась к досрочной сдаче в этом году.