Ярославская область заняла 52-е место в рейтинге зарплат

Ярославская область заняла 52-е место среди 85 регионов России в рейтинге по уровню и распределению зарплат. Доля работников с доходом выше 200 тыс. руб. в месяц составила 2,4%, а с зарплатой менее 45 тыс. руб. — 31,2%. Такие данные приводит РИА Рейтинг по итогам исследования за период с сентября 2025 года по август 2026 года.