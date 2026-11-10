Ярославская область заняла 52-е место в рейтинге зарплат
Ярославская область заняла 52-е место среди 85 регионов России в рейтинге по уровню и распределению зарплат. Доля работников с доходом выше 200 тыс. руб. в месяц составила 2,4%, а с зарплатой менее 45 тыс. руб. — 31,2%. Такие данные приводит РИА Рейтинг по итогам исследования за период с сентября 2025 года по август 2026 года.
Типичный диапазон зарплат в регионе составил от 41 тыс. до 86 тыс. руб. Для сравнения, в среднем по России зарплату выше 200 тыс. руб. получают 7,5% работников, а типичный диапазон составляет 46–115 тыс. руб.
По сравнению с предыдущим исследованием Ярославская область опустилась на три позиции: годом ранее она занимала 49-е место. При этом доля работников с зарплатой выше 200 тыс. руб. выросла с 2,3% до 2,4%, а доля получающих менее 45 тыс. руб. снизилась с 32,8% до 31,2%.
Лидером рейтинга стала Чукотка, где зарплату выше 200 тыс. руб. получают 42% работников. На втором месте — Магаданская область (28,4%), на третьем — Ямало-Ненецкий автономный округ (25,2%).