В Петербурге ночью горел бывший Дворец культуры моряков
В Кировском районе Санкт-Петербурга ночью произошел пожар в здании бывшего Дворца культуры моряков на Виндавской улице, 2. Огонь распространился на подвал и первый этаж, площадь возгорания составила 100 кв. м. Пожар ликвидировали к 05:30, сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
Сообщение о возгорании поступило спасателям 10 ноября в 01:12. В 02:10 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, означающий повышенный ранг сложности. К 03:03 его удалось локализовать, после чего ранг понизили. В тушении участвовали 27 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.
Это уже второй пожар в здании за последний месяц. Предыдущее возгорание произошло 18 октября: тогда огонь охватил 20 кв. м, его ликвидировали примерно за полчаса, сообщало ГУ МЧС по Петербургу. О причинах обоих пожаров в опубликованных сообщениях не уточняется.
Дворец культуры моряков расположен на Гутуевском острове. Здание построили в 1932-1933 годах по проекту архитектора Николая Сабурова. После повреждений в годы Великой Отечественной войны его восстановили в 1959 году.
Дворец не использовался с 2003 года из-за аварийного состояния. В 2021 году началась его реконструкция: одно из крыльев, выходящее на Двинскую улицу, перестроили и впоследствии открыли там гостиницу. Основная часть здания со зрительным залом оставалась заброшенной.
В июле 2025 года муниципальный депутат Кирилл Чигирин обратился к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой передать часть здания в собственность города, чтобы провести реставрацию и разместить там детские кружки и секции. Обращение было связано с планами использовать бывший ДК как культурно-досуговый центр. Тогда же Смольный ответил, что поддерживает инициативу о передаче бывшего Дворца культуры моряков в собственность Петербурга. Комитет по культуре был заинтересован в создании на его площадке культурного пространства, а правительство города направило запрос в Росимущество о возможности передачи здания. При согласии ведомства власти были готовы оформить необходимые документы.