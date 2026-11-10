В Петербурге ночью горел бывший Дворец культуры моряков

Сообщение о возгорании поступило спасателям 10 ноября в 01:12. В 02:10 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС, означающий повышенный ранг сложности. К 03:03 его удалось локализовать, после чего ранг понизили. В тушении участвовали 27 сотрудников МЧС и шесть единиц техники. Информация о пострадавших не поступала.