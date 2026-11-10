Алексей Текслер предложил увеличить поддержку регионов до 300 млрд рублей
Такова оценка профильной комиссии Госсовета РФ
Объем федеральной финансовой поддержки российских регионов, испытывающих трудности с исполнением бюджетных обязательств, необходимо увеличить как минимум до 300 млрд руб. Такую оценку комиссии Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы» привел в интервью ТАСС ее председатель, губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
Расчеты комиссии основаны на анализе кассовых планов субъектов РФ до конца текущего года и на 2027 год.
«По нашим оценкам, как минимум до 300 млрд рублей должна быть увеличена поддержка. Есть соответствующие расчеты комиссии Госсовета, мы их показывали коллегам. Мы изучили кассовые планы до конца года и на следующий год всех наших регионов. Понимаем кассовые разрывы и прочие проблемы. У нас идет, я считаю, достаточно корректная дискуссия с Минфином»,— пояснил губернатор.
Глава региона напомнил, что ранее на поддержку региональных бюджетов было решено выделить 100 млрд руб., из которых 10 млрд руб. уже распределены, а оставшиеся 90 млрд руб. планируется направить субъектам в ближайшее время. По словам Алексея Текслера, в дополнительной помощи сейчас нуждаются не только традиционно дотационные территории, но и регионы с развитой промышленностью, бюджетные доходы которых сократились из-за отраслевого спада.