Алексей Текслер предложил увеличить поддержку регионов до 300 млрд рублей

«По нашим оценкам, как минимум до 300 млрд рублей должна быть увеличена поддержка. Есть соответствующие расчеты комиссии Госсовета, мы их показывали коллегам. Мы изучили кассовые планы до конца года и на следующий год всех наших регионов. Понимаем кассовые разрывы и прочие проблемы. У нас идет, я считаю, достаточно корректная дискуссия с Минфином»,— пояснил губернатор.