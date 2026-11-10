Главой департамента инвестиций и потребрынка Новосибирска стал Вячеслав Борков
Он сменил на посту Александра Морозова
Начальником департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска назначен Вячеслав Борков. К своим обязанностям он приступил 10 ноября, сообщил в своих соцсетях глава города Максим Кудрявцев.
На этом посту господин Борков сменил Александра Морозова, который покинул должность в начале ноября. В качестве начальника департамента он работал с июня 2024 года, сменив на этой должности Виталия Витухина, который является фигурантом ряда уголовных дел. В том числе о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Вячеслав Борков окончил Новосибирский военный институт. С апреля 2026 года работал заместителем начальника департамента дорожно-благоустроительного комплекса Новосибирска, начальником управления дорожного комплекса.
Как писал «Ъ-Сибирь», в октябре стало известно о том, что вице-мэр Евгений Попантонопуло будет курировать деятельность департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Новосибирска. Ранее эти обязанности исполнял Максим Останин.