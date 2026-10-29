Мэр Новосибирска перераспределил полномочия между заместителями

Ранее работу департамента курировал вице-мэр Максим Останин. «Максим Константинович занимается организацией работы сети координационных центров по сбору помощи для бойцов на передовой, основную часть времени находится непосредственно в зоне проведения СВО в постоянной связи с нашими воинскими подразделениями. Сегодня это ключевая зона его ответственности и безусловный приоритет в работе мэрии»,— объяснил свое решение господин Кудрявцев.