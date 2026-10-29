Мэр Новосибирска перераспределил полномочия между заместителями
Курировать департамент потребрынка будет вице-мэр Евгений Попантонопуло
Деятельность департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска будет курировать вице-мэр Евгений Попантонопуло. О перераспределении полномочий между своими заместителями сообщил глава города Максим Кудрявцев.
Ранее работу департамента курировал вице-мэр Максим Останин. «Максим Константинович занимается организацией работы сети координационных центров по сбору помощи для бойцов на передовой, основную часть времени находится непосредственно в зоне проведения СВО в постоянной связи с нашими воинскими подразделениями. Сегодня это ключевая зона его ответственности и безусловный приоритет в работе мэрии»,— объяснил свое решение господин Кудрявцев.
Ранее в ведении господина Попантонопуло находились два департамента: связи и информатизации, а также информационной политики.