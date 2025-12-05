Reuters: США потребовали от Европы увеличить расходы на оборону до 2027 года

США потребовали, чтобы Европа взяла на себя большую часть оборонных обязательств в рамках НАТО до 2027 года, включая сферу разведки и ракетные системы. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на пять источников, знакомых с обсуждениями между чиновниками Пентагона и дипломатами в Вашингтоне на этой неделе.

По словам американских официальных лиц, США могут прекратить участие в некоторых оборонных механизмах НАТО, если Европа не уложится в установленный срок. Представители Пентагона сообщили, что пока США недовольны достижениями Европы в укреплении своего оборонного потенциала.

Европейские чиновники заявили, что установленный США срок нереалистичен. По их словам, вне зависимости от оценок Вашингтона, для замены американского участия в краткосрочной перспективе денежных средств и политического решения будет недостаточно.

Reuters пишет, что несмотря на требование США к Европе закупать больше американской техники, некоторые из американских вооружений и оборонных систем доставляются с задержкой. Если заказать их сейчас, они будут доставлены через несколько лет, уточняет издание.