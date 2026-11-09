Российская делегация прилетела в Абу-Даби

В Еврокомиссии сообщили, что к переговорам присоединится европейская делегация. В Кремле такую возможность исключили. Участвовать во встрече будут только делегации России, Украины и США, заявлял Дмитрий Песков. Рустем Умеров уточнил, что украинская делегация встретится с представителями ЕС отдельно.