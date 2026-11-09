Российская делегация прилетела в Абу-Даби
Делегация России прибыла в Абу-Даби, где 10-11 ноября состоятся трехсторонние переговоры с США и Украиной. Об этом сообщает ТАСС.
Российскую делегацию возглавляет помощник президента Владимир Мединский, украинскую — глава Службы внешней разведки Рустем Умеров. США представят спецпосланники американского президента Стив Уиткофф и Джаред Кушнер. Главной темой обсуждений пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл послевоенные гарантии безопасности.
В Еврокомиссии сообщили, что к переговорам присоединится европейская делегация. В Кремле такую возможность исключили. Участвовать во встрече будут только делегации России, Украины и США, заявлял Дмитрий Песков. Рустем Умеров уточнил, что украинская делегация встретится с представителями ЕС отдельно.