Анапа получила статус курорта федерального значения
Правительство России включило Анапу в перечень курортов федерального значения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.
Федеральный статус присвоен всей территории муниципального округа город-курорт Анапа площадью 98,2 тыс. га. Границы курорта определены в приложении к постановлению.
В документе также уточняется, что его реализация не потребует дополнительного финансирования: предусмотренные мероприятия будут осуществляться в пределах уже выделенных Минздраву России бюджетных ассигнований и установленной численности сотрудников ведомства.