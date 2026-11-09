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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Новороссийск

Анапа получила статус курорта федерального значения

Правительство России включило Анапу в перечень курортов федерального значения. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовых актов.

министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Федеральный статус присвоен всей территории муниципального округа город-курорт Анапа площадью 98,2 тыс. га. Границы курорта определены в приложении к постановлению.
В документе также уточняется, что его реализация не потребует дополнительного финансирования: предусмотренные мероприятия будут осуществляться в пределах уже выделенных Минздраву России бюджетных ассигнований и установленной численности сотрудников ведомства.
Наталья Белоштейн