Петербургские депутаты оценили перспективы расширения сети роботов-роверов
В Санкт-Петербурге депутаты Законодательного собрания обсудили развитие сервисов доставки с помощью роботов-роверов. За год география их работы расширилась с одного района до пяти-шести. В перспективе компании планируют научить устройства перемещаться между этажами и доставлять заказы непосредственно к дверям квартир.
При этом дальнейшее распространение роботов-доставщиков вызывает вопросы у городских властей. Как заявил депутат ЗакСа Алексей Цивилев, сейчас у роверов нет четко определенного правового статуса.
«Сейчас правовая неопределенность — если робот бомбит вашу машину, как в вирусных роликах, приезжает ГИБДД и говорит о том, что не знает, кто это и что», — отметил депутат в беседе с 78.ru .
Еще один вопрос связан с габаритами устройств. По словам Алексея Цивилева, их размеры не должны вызывать у горожан опасений.
Власти также обеспокоены возможным влиянием автоматизации доставки на рынок труда. В Петербурге работают около 55 тыс. курьеров, большинство из которых — молодые жители города. В ЗакСе опасаются, что роботы могут постепенно вытеснить часть работников.
«Для нас важно, где наши горожане работают, мы об этом заботимся», — подчеркнул господин Цивилев.
В ГИБДД также указали на отсутствие правовой определенности при использовании роверов. По словам представителя ведомства Сергея Кузнецова, устройства пока не в полной мере подчиняются правилам дорожного движения, а происшествия с их участием юридически не фиксируются. Прежде чем расширять применение роботов, необходимо определить порядок их использования.
«Роботам нужно присваивать номера, ограничивать скорость, страхование и правила фиксации происшествия»,— заявил господин Кузнецов.
Сейчас в 34 регионах России проходит трехлетний эксперимент по эксплуатации роботов-доставщиков. Роверы передвигаются по тротуарам со скоростью до 10 км/ч и преодолевают километр примерно за 20 минут.
В Санкт-Петербурге в настоящее время работает чуть более 300 таких устройств.