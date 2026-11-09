Смольный запросил казначейский кредит на строительство коричневой линии метро
Смольный направил в Москву заявку на получение казначейского инфраструктурного кредита для проектирования и строительства Красносельско-Калининской линии метро. Об этом 9 ноября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в еженедельном обращении.
«Недавно Петербург подал заявку на предоставление следующего казначейского инфраструктурного кредита — на проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии»,— заявил глава города.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург направил две заявки на получение казначейских инфраструктурных кредитов на общую сумму 20 млрд рублей.