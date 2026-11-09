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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Смольный запросил казначейский кредит на строительство коричневой линии метро

Смольный направил в Москву заявку на получение казначейского инфраструктурного кредита для проектирования и строительства Красносельско-Калининской линии метро. Об этом 9 ноября сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов в еженедельном обращении.
Беглов сообщил о заявке на казначейский кредит для новой линии метро Петербурга

Беглов сообщил о заявке на казначейский кредит для новой линии метро Петербурга

Александр Коряков / Коммерсантъ

«Недавно Петербург подал заявку на предоставление следующего казначейского инфраструктурного кредита — на проектирование и строительство Красносельско-Калининской линии»,— заявил глава города.
Ранее сообщалось, что Санкт-Петербург направил две заявки на получение казначейских инфраструктурных кредитов на общую сумму 20 млрд рублей.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор