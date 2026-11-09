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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Средняя Волга

Саратовский губернатор поручил в кратчайшие сроки оценить ущерб от БПЛА

Атака на Саратов произошла в ночь на 8 ноября
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил подчиненным как можно быстрее закончить оценку ущерба от произошедшей 7 ноября атаки украинских беспилотников. Глава региона выступил на постоянно действующем заседании с заместителями председателя регионального кабмина, сообщила пресс-служба правительства.

ИА «Общественное мнение»

В ночь на 8 ноября Саратов подвергся массированной атаке дронов ВСУ. Повреждения получили несколько домов. Никто не пострадал.
Господин Бусаргин поручил профильным службам «в кратчайшие сроки» закончить оценку ущерба от атаки БПЛА и восстановительные работы. «Механизм оказания помощи гражданам уже отработан. Все необходимые мероприятия проводятся и должны быть завершены максимально оперативно. Помощь жителям сейчас — главная задача. Руководство Саратова должно быть на связи с гражданами круглосуточно»,— обозначил губернатор.
Дарья Васенина