Саратовский губернатор поручил в кратчайшие сроки оценить ущерб от БПЛА
Атака на Саратов произошла в ночь на 8 ноября
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин поручил подчиненным как можно быстрее закончить оценку ущерба от произошедшей 7 ноября атаки украинских беспилотников. Глава региона выступил на постоянно действующем заседании с заместителями председателя регионального кабмина, сообщила пресс-служба правительства.
В ночь на 8 ноября Саратов подвергся массированной атаке дронов ВСУ. Повреждения получили несколько домов. Никто не пострадал.
Господин Бусаргин поручил профильным службам «в кратчайшие сроки» закончить оценку ущерба от атаки БПЛА и восстановительные работы. «Механизм оказания помощи гражданам уже отработан. Все необходимые мероприятия проводятся и должны быть завершены максимально оперативно. Помощь жителям сейчас — главная задача. Руководство Саратова должно быть на связи с гражданами круглосуточно»,— обозначил губернатор.