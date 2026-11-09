Саратовский губернатор поручил в кратчайшие сроки оценить ущерб от БПЛА

Господин Бусаргин поручил профильным службам «в кратчайшие сроки» закончить оценку ущерба от атаки БПЛА и восстановительные работы. «Механизм оказания помощи гражданам уже отработан. Все необходимые мероприятия проводятся и должны быть завершены максимально оперативно. Помощь жителям сейчас — главная задача. Руководство Саратова должно быть на связи с гражданами круглосуточно»,— обозначил губернатор.