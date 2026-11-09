В Новороссийске расходы бюджета на 2027 год составят 22,3 млрд рублей

В Новороссийске на публичных слушаниях обсудили проект городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы и расходы муниципальной казны в 2027 году запланированы в размере 22,3 млрд руб., в 2028 году — 24,1 млрд руб., в 2029 году — 28,9 млрд руб. Об этом сообщила первый заместитель главы города Эльвира Кальченко.