В Новороссийске расходы бюджета на 2027 год составят 22,3 млрд рублей
В Новороссийске на публичных слушаниях обсудили проект городского бюджета на 2027 год и плановый период 2028–2029 годов. Доходы и расходы муниципальной казны в 2027 году запланированы в размере 22,3 млрд руб., в 2028 году — 24,1 млрд руб., в 2029 году — 28,9 млрд руб. Об этом сообщила первый заместитель главы города Эльвира Кальченко.
По ее словам, налоговые доходы Новороссийска в 2027 году должны превысить 10,3 млрд руб. Среди приоритетов бюджетной политики — социальная поддержка жителей, безопасность и развитие городской инфраструктуры.
В следующем году капитальный ремонт и дополнительные меры безопасности запланированы в 18 школах и детских садах. На обеспечение жильем детей-сирот предусмотрена покупка 24 квартир, еще 25 человек получат выплаты на оплату найма жилья. Выплаты на подготовку к школе планируется предоставить 6,2 тыс. детей.
Более 1,1 тыс. детей смогут отдохнуть в лагере «Глобус», в том числе 339 детей участников специальной военной операции. Бесплатное горячее питание в летних школьных лагерях предусмотрено для более чем 4,5 тыс. детей.
На обновление общественного транспорта планируется приобрести 24 автобуса. Для усиления безопасности города предполагается установить 20 сиренно-речевых установок и 250 видеокамер, отремонтировать десять защитных сооружений и оснастить профильные службы новым оборудованием.
Кроме того, на грантовую поддержку некоммерческих организаций в 2027 году предусмотрено 20,8 млн руб. Для молодежных общественных инициатив планируется запустить конкурс субсидий с размером поддержки от 5 тыс. до 200 тыс. руб.