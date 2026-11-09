Нет сустава нарушения

Разработчик проектно-сметной документации завода по производству композиционных материалов в Перми «АДМ СпецРТ» проиграл суд с инициатором проекта — ООО «Углекон». Московской компании не удалось взыскать 52 млн руб. за выполненную работу. Кроме того, суд решил, что ответчик должен вернуть полученный аванс 18 млн руб. Производство, где планировалось изготавливать эндопротезы, так и не было построено. Несмотря на то, что проект лишился статуса инвестиционного-приоритетного, в закрытом судебном заседании было объявлено, что инициатор проекта планирует реализовать его на другой площадке. С решением суда «АДМ СпецРТ» не согласно и планирует его обжаловать.

