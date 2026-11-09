Нет сустава нарушения
Суд по делу о нереализованном проекте производства протезов завершился в пользу инициатора
Разработчик проектно-сметной документации завода по производству композиционных материалов в Перми «АДМ СпецРТ» проиграл суд с инициатором проекта — ООО «Углекон». Московской компании не удалось взыскать 52 млн руб. за выполненную работу. Кроме того, суд решил, что ответчик должен вернуть полученный аванс 18 млн руб. Производство, где планировалось изготавливать эндопротезы, так и не было построено. Несмотря на то, что проект лишился статуса инвестиционного-приоритетного, в закрытом судебном заседании было объявлено, что инициатор проекта планирует реализовать его на другой площадке. С решением суда «АДМ СпецРТ» не согласно и планирует его обжаловать.
В Арбитражном суде Пермского края завершилось рассмотрение дел, касающихся строительства в Пермском крае предприятия по производству протезов — Уральского завода композиционных материалов. Инициатор проекта, ООО «Углекон», выиграл иск к разработчику проектно-сметной документации «АДМ СпецРТ» (Москва). Компания требовала вернуть аванс в размере 18 млн руб. за работу, которую считает невыполненной. Ответчик «АДМ СпецРТ» пытался через встречный иск взыскать с ООО «Углекон» полную стоимость разработки проекта в сумме 52 млн руб. В удовлетворении требований столичному обществу также было отказано. Резолютивная часть решения опубликована в картотеке суда.
Напомним, проект создания производства изделий медицинского назначения из углерод-углеродных композиционных материалов получил статус приоритетного инвестиционного (ПИП) в 2020 году. Инициатором проекта выступило АО «УНИИКМ». Реализация проекта планировалась с 2020 по 2025 год, цель — создание серийного производства эндопротезов и имплантационных систем из углерод-углеродных композиционных материалов. Они применяются в ортопедии, травматологии и военно-полевой хирургии. Объем инвестиций оценивался в 1,5 млрд руб. В 2022 году АО учредило дочернюю компанию для реализации этого проекта — ООО «Углекон». Планировалось, что завод будет построен в Нытве Пермского края. В конце прошлого года совет по предпринимательству Пермского края принял решение прекратить действие статуса ПИП.
Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов, основанный в 1968 году, сначала был отраслевой лабораторией на территории Пермского завода химического оборудования. Позже лаборатория стала отраслевым отделом. В 1977 году на базе отдела открылся Уральский филиал научно-исследовательского института технологии машиностроения. Затем филиал реорганизовывали и в начале 1990-х преобразовали в Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов НПО «Композит». Институт участвует в производстве комплектующих изделий для авиадвигателей, космических аппаратов и наземных станций. Финансовые показатели не раскрываются.
В то же время вокруг непостроенного завода разгорелись судебные разбирательства. ООО «Углекон» обратилось в суд с иском к разработчику проектно-сметной документации «АДМ СпецРТ». Компания потребовала вернуть аванс за работу, которую считает невыполненной. Как отмечали в ООО «Углекон», подготовленная московской фирмой документация не прошла госэкспертизу, кроме того, смета проекта увеличилась с запланированных 1,5 до 1,7 млрд руб. «Углекон» пытался также привлечь к спору третьим лицом своего экс-руководителя Юрия Уткина, утверждая, что его действия отличались от стандарта «разумного поведения руководителя».
Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме с целью исключения доступа посторонних к материалам, в отношении которых введен режим тайны. К делу в качестве третьих лиц были привлечены экс-директор общества Юрий Уткин, АО «Тактическое ракетное вооружение», АО «Военно-промышленная корпорация „НПО машиностроения“», АО «УНИИКМ» и ФГАУ «Российский фонд технологического развития».
В «АДМ СпецРТ» сообщили, что с решением суда не согласны и намерены оспорить его в вышестоящей инстанции. «Мы сожалеем, что проект строительства завода не был реализован. Но мы уверены в качестве выполненной работы и будем дальше отстаивать свою позицию в суде»,— заявили «Ъ-Прикамье» в компании.
В ООО «Углекон» на запрос относительно судебного спора не ответили. По данным «Ъ-Прикамье», компания не отказалась от планов реализации проекта. В судебном заседании было озвучено, что завод будет построен не в Нытве, как планировалось раньше, а на площадке УНИИКМ в Мотовилихинском районе Перми.