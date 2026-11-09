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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Герой России Иван Хрусталев может стать сенатором от Мурманской области

Герой России, участник специальной военной операции и депутат Мурманской областной думы Иван Хрусталев может стать новым сенатором от региона. Об этом сообщает «Арктический обозреватель».
Депутат Мурманской облдумы Иван Хрусталев претендует на место в Совете Федерации

Депутат Мурманской облдумы Иван Хрусталев претендует на место в Совете Федерации

Сайт Мурманской областной думы

По информации издания, кандидатура господина Хрусталева рассматривалась с самого начала, однако возможному назначению мешал его действующий контракт с Минобороны. Звание Героя России он получил в 2024 году, а в сентябре 2026 года был избран депутатом областной думы.
Сейчас Мурманскую область в Совете Федерации представляет Лариса Круглова. Ее повторное назначение потребовало бы проведения довыборов в региональный парламент, поскольку она избиралась по одномандатному округу.
Вопрос о назначении нового сенатора планируют рассмотреть на внеочередном заседании областной думы 10 ноября.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор