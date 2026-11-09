Герой России Иван Хрусталев может стать сенатором от Мурманской области
Герой России, участник специальной военной операции и депутат Мурманской областной думы Иван Хрусталев может стать новым сенатором от региона. Об этом сообщает «Арктический обозреватель».
По информации издания, кандидатура господина Хрусталева рассматривалась с самого начала, однако возможному назначению мешал его действующий контракт с Минобороны. Звание Героя России он получил в 2024 году, а в сентябре 2026 года был избран депутатом областной думы.
Сейчас Мурманскую область в Совете Федерации представляет Лариса Круглова. Ее повторное назначение потребовало бы проведения довыборов в региональный парламент, поскольку она избиралась по одномандатному округу.
Вопрос о назначении нового сенатора планируют рассмотреть на внеочередном заседании областной думы 10 ноября.