Безопасность Большого порта Петербурга стала темой заседания Морской коллегии

В городском правительстве подчеркнули, что портовые терминалы, подводные трубопроводы, гидротехнические сооружения и линии связи имеют стратегическое значение для национальной экономики. Для решения задач по комплексной защите этих объектов планируется задействовать научный и промышленный потенциал региона.