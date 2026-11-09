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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Безопасность Большого порта Петербурга стала темой заседания Морской коллегии

В Санкт-Петербурге обсудили меры по защите портовой инфраструктуры и обеспечению безопасности морских перевозок. Особое внимание участники встречи уделили стратегически важным объектам: терминалам, подводным трубопроводам, гидротехническим сооружениям и кабельным линиям связи.
В Петербурге обсудили защиту портовой инфраструктуры и морских перевозок

В Петербурге обсудили защиту портовой инфраструктуры и морских перевозок

Telegram-канал вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова

Заседание президиума научно-экспертного совета Морской коллегии России состоялось 9 ноября в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. Основной темой обсуждения стала безопасность морских логистических потоков и объектов портовой инфраструктуры. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.
По словам Полякова, Петербург остается одним из ключевых транспортных узлов страны, поэтому вопросы защищенности городской акватории находятся на особом контроле правительства. Смольный поддерживает постоянное взаимодействие с профильными структурами, работающими в границах Большого порта, отметил вице-губернатор в мессенджере «Макс».
В городском правительстве подчеркнули, что портовые терминалы, подводные трубопроводы, гидротехнические сооружения и линии связи имеют стратегическое значение для национальной экономики. Для решения задач по комплексной защите этих объектов планируется задействовать научный и промышленный потенциал региона.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор