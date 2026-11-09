Застройщика из Ленобласти обвинили в передаче взятки экс-главе администрации

Кроме того, взятка, как полагают следователи, обеспечила компании преимущество при участии в муниципальных аукционах. В результате с ней заключили семь контрактов на общую сумму 49,7 млн рублей. При этом в ходе электронных торгов начальная стоимость контрактов не снижалась.