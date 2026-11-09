Застройщика из Ленобласти обвинили в передаче взятки экс-главе администрации
Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора строительной компании, обвиняемого в даче взятки экс-главе администрации поселения во Всеволожском районе Ленинградской области. По версии следствия, за 2,5 млн рублей предприниматель получил преимущества при заключении муниципальных контрактов на общую сумму 49,7 млн рублей, а также возможность продавать муниципалитету квартиры по завышенной стоимости. Об этом 9 ноября сообщили в СК России.
По данным следствия, в 2024 году руководитель компании, строившей многоквартирный дом в поселке Рахье, договорился с главой местной администрации о передаче взятки. В обмен чиновник гарантировал приобретение квартир у застройщика по завышенной цене. Впоследствии это жилье предназначалось для переселения граждан из аварийного фонда.
Кроме того, взятка, как полагают следователи, обеспечила компании преимущество при участии в муниципальных аукционах. В результате с ней заключили семь контрактов на общую сумму 49,7 млн рублей. При этом в ходе электронных торгов начальная стоимость контрактов не снижалась.
По ходатайству следствия на автомобили и недвижимость обвиняемого наложили арест. Совокупная стоимость имущества превышает 69 млн рублей.
Оперативное сопровождение расследования осуществляло управление ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Уголовное дело в отношении бывшего главы администрации, получившего взятку, продолжает расследоваться.