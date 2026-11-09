Три нижегородца получили реальные сроки за обман инвесторов на 26 млн рублей

Как уточнили в региональной прокуратуре, 26 млн руб. потерпевшие отдали в качестве задатка за два участка. На них инвесторы планировали строить многоэтажные дома с привлечением средств дольщиков. Похитить еще более 221 млн руб. фигуранты не смогли: при передаче 20 млн руб. их задержали силовики.