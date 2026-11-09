Три нижегородца получили реальные сроки за обман инвесторов на 26 млн рублей
За хищение более 26 млн руб. у инвесторов осуждены три жителя Нижнего Новгорода. Автозаводский райсуд назначил им 4,5 года, 5,5 года и шесть лет колонии общего режима, сообщили в пресс-службе суда.
Фигурантов признали виновными по ч. 4 ст. 159 (мошенничество) и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество).
Суд установил, что с января 2024 по февраль 2025 года они обещали инвесторам помощь в покупке земельных участков у ППК «Фонд развития территорий» в обход законных аукционов. Для убедительности подсудимые изготовили поддельный договор купли-продажи и заключили фиктивные договоры на оказание риэлторских услуг.
Как уточнили в региональной прокуратуре, 26 млн руб. потерпевшие отдали в качестве задатка за два участка. На них инвесторы планировали строить многоэтажные дома с привлечением средств дольщиков. Похитить еще более 221 млн руб. фигуранты не смогли: при передаче 20 млн руб. их задержали силовики.
Осужденных взяли под стражу в зале суда. Приговор в законную силу пока не вступил.