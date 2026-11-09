В ФХР раскрыли варианты участия сборной в МЧМ при отказе Канады в визах
Международная федерация хоккея (IIHF) начала имплементацию вердикта Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских хоккеистов на международные соревнования. Она уведомила Федерацию хоккея России (ФХР) о допуске на молодежный чемпионат мира, который стартует в конце декабря в Канаде. Три команды, оказавшиеся в группе с российской — чешская, латвийская и швейцарская,— угрожают бойкотом ее матчей, а четвертая — канадская — представляет страну, премьер-министр которой Марк Карни обещал отказать россиянам в праве въезда на ее территорию. В ФХР прорабатывают разные сценарии выступления на первенстве, включающие формирование состава из хоккеистов, играющих в канадских юниорских лигах.
В Федерации хоккея России подтвердили “Ъ”, что «получили уведомление» об участии сборной России в молодежном (для игроков в возрасте до 20 лет) чемпионате мира. Он пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря по 5 января. Этим уведомлением IIHF начала имплементацию решения CAS, принятого в конце октября. Суд обязал Международную федерацию хоккея обеспечить российским хоккеистам «немедленный» допуск на соревнования: его они были лишены с 2022 года, с начала боевых действий на Украине.
В списке высшей спортивной арбитражной инстанции значилось пять турниров ближайших месяцев. Молодежный чемпионат мира — первый среди них. Это состязание, которое традиционно проводят в новогодние каникулы, является одним из самых популярных в мировом хоккее, не уступая в плане востребованности у аудитории — как североамериканской, так и европейской — чемпионату мира взрослому. В первенстве сыграют десять команд, разбитые на предварительном этапе на две группы. По четыре сильнейшие из каждой выходят в четвертьфинал. Российскую IIHF поместила в группу B. Чтобы освободить для нее место, федерация исключила из списка участников, имеющих самых низкий рейтинг,— норвежцев. Хоккейная федерация Норвегии уже успела сообщить об этом несколько дней назад. Формальное уведомление о включении сборной России в список участников мирового первенства, кажется, не означает конец проблем, связанных с этим турниром, и для нее самой, и для IIHF.