На границе Латвии с Псковской областью вырыли четырехкилометровый противотанковый ров
На границе Латвии с Россией в Балвском крае вырыли противотанковый ров длиной 4 км и глубиной около 2 м. Его ширина превышает 5 м. Об этом сообщает латвийское телевидение.
Участок расположен у границы с Пыталовским и Палкинским районами Псковской области. Ранее здесь установили пограничный забор. Теперь с латвийской стороны оборудуют противотанковые заграждения. За ограждением, как отмечается в репортаже латвийского телевидения, видна российская железная дорога.
В дальнейшем на этом участке планируют разместить так называемые «зубы дракона» — бетонные пирамиды, предназначенные для остановки военной техники. Сейчас такие препятствия установлены на отрезках границы общей протяженностью около 5 км.
Всего на первом этапе проекта Латвия намерена построить 138 км противотанковых рвов на границах с Россией и Белоруссией. До весны 2027 года планируется оборудовать 27 км таких заграждений.