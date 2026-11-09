Расходы на здравоохранение Ростовской области вырастут на 12% в 2027 году
Расходы областного бюджета Ростовской области на здравоохранение в 2027 году планируется увеличить до 36,8 млрд руб. Это на 12,2% больше предусмотренных на 2026 год 32,8 млрд руб. В 2028 году финансирование по этому разделу может составить 39,4 млрд руб., в 2029 году — 34,9 млрд руб. Это следует из проекта регионального бюджета на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».
Одним из крупнейших проектов ближайших трех лет станет реконструкция Городской клинической больницы скорой медицинской помощи в Таганроге. На эти цели предусмотрено 12,5 млрд руб., из которых 6,4 млрд руб. составят средства федерального бюджета.
На модернизацию первичного звена здравоохранения в 2027–2029 годах планируется направить 3,3 млрд руб., в том числе 3,1 млрд руб. из федерального бюджета. Средства пойдут на приобретение медицинского оборудования и транспорта, капитальный ремонт учреждений. Из этой суммы 1,3 млрд руб. предусмотрено на строительство корпусов взрослого и детского поликлинических отделений Центральной городской больницы Азова.
Для сравнения, в 2026 году на модернизацию первичного звена было предусмотрено 996,8 млн руб., из которых к концу сентября освоено 779,6 млн руб., или около 78%.
Еще более 4,1 млрд руб. из областного бюджета планируется выделить на комплексный капитальный ремонт медицинских учреждений. Кроме того, на завершение строительства и установку 12 модульных медицинских объектов предусмотрено 1,2 млрд руб. В их числе — поликлиника на 250 посещений в микрорайоне Суворовском Ростова-на-Дону, клинико-диагностическая лаборатория Центра по профилактике и борьбе со СПИДом, лечебно-профилактическое отделение городской больницы №2 в Шахтах, врачебная амбулатория и фельдшерско-акушерские пункты в районах области.
На льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан в 2027 году предусмотрено 8,5 млрд руб., в 2028 году — 8,7 млрд руб., в 2029 году — 8,9 млрд руб. Получателями льготных медикаментов являются более 309 тыс. человек. Из федерального бюджета на эти цели в 2027 году поступит 2,1 млрд руб.
На приобретение препаратов для амбулаторного лечения пациентов с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями в 2027 году планируется направить 1,3 млрд руб. Еще 507,6 млн руб. предусмотрено на лекарственное обеспечение не менее 22,5 тыс. пациентов с высоким риском развития сердечно-сосудистых осложнений. На лечение больных хроническим вирусным гепатитом С в амбулаторных условиях в следующем году выделят 65,4 млн руб.
Отдельное направление расходов — детское здравоохранение. На оснащение перинатальных центров и родильных домов медицинским оборудованием в трехлетнем периоде предусмотрено 766,6 млн руб., на расширенный неонатальный скрининг новорожденных для выявления 36 заболеваний — 264,5 млн руб. В 2027 году также планируется выделить 161,4 млн руб. на создание и оснащение женской консультации в Донецке.
На обеспечение медицинских учреждений системами непрерывного мониторинга уровня глюкозы в крови для пациентов с сахарным диабетом в 2027 году предусмотрено 632,3 млн руб. Ежегодно такими системами планируется обеспечивать не менее 3,8 тыс. человек.
На высокотехнологичную медицинскую помощь, не включенную в базовую программу обязательного медицинского страхования, в 2027 году предусмотрено 1,75 млрд руб. За эти средства планируется провести 3,6 тыс. операций.