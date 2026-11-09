Расходы на здравоохранение Ростовской области вырастут на 12% в 2027 году

Расходы областного бюджета Ростовской области на здравоохранение в 2027 году планируется увеличить до 36,8 млрд руб. Это на 12,2% больше предусмотренных на 2026 год 32,8 млрд руб. В 2028 году финансирование по этому разделу может составить 39,4 млрд руб., в 2029 году — 34,9 млрд руб. Это следует из проекта регионального бюджета на 2027–2029 годы, с которым ознакомился «Ъ-Ростов».