«Ласточка» из Таганрога в Новороссийск изменит маршрут на 12 дней
С 16 по 27 ноября поезд «Ласточка» №806 Таганрог—Новороссийск будет следовать в обход Краснодара из-за ремонтных работ на железнодорожном участке Краснодар—Крымская. Вместо остановки в краевом центре поезд проследует через станции Тимашевская и Протока, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.
Работы по обновлению железнодорожного пути будут проводиться на перегоне Хабль—Ахтырская. В связи с этим также изменится расписание поездов дальнего следования, курсирующих в сообщении с Анапой и Новороссийском.
Кроме того, с 16 по 27 ноября будет ограничено пригородное сообщение между Краснодаром и Новороссийском: электрички из Краснодара будут ходить до станции Ильская, из Новороссийска — до станции Абинская.
Пассажирам рекомендуют учитывать изменения при планировании поездок. Актуальную информацию о расписании можно получить на сайтах РЖД и в приложении «РЖД Пассажирам».