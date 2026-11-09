ГАТР потребовал возместить ущерб по делу о хищениях на телеканале «Санкт-Петербург»

На предыдущем заседании Елена Никитина признала, что обналичивала часть средств для оплаты публикаций в социальных сетях. Она объяснила это тем, что некоторые блогеры отказывались заключать официальные договоры. При этом обвиняемая отрицала умысел на хищение и заявила, что не посвящала супруга в подробности финансовых операций.