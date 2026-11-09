ГАТР потребовал возместить ущерб по делу о хищениях на телеканале «Санкт-Петербург»
Генеральный директор АО «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (ГАТР) Екатерина Ходаринова заявила гражданский иск о возмещении ущерба по уголовному делу о хищениях на телеканале «Санкт-Петербург». Конкретную сумму требований она не указала, предложив определить ее суду. Об этом сообщает ЗАКС.Ру.
Судья попросила госпожу Ходаринову уточнить размер исковых требований к следующему заседанию либо отозвать заявление. Пока вопрос о принятии иска к рассмотрению не решен.
В тот же день дополнительные показания дали бывшая руководительница петербургского Центра управления регионом Елена Никитина и блогер Николай Камнев. Оба обвиняются в растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).
Елена Никитина рассказала о том, как выбирались темы для публикаций в социальных сетях. По ее словам, часть информационных поводов брали из материалов телеканала «Санкт-Петербург», другие определяли с учетом городской повестки. Некоторые посты, например публикация о стоимости корюшки, могли использоваться для смягчения негативной реакции на происходящие события.
Николай Камнев сообщил, что заранее составленных контент-планов у него не было. Для поиска подходящих материалов использовали парсер — программу, которая позволяет находить публикации по ключевым словам.
Муж Никитиной Сергей Кожокар отказался от дальнейшей дачи показаний. Суд приобщил к материалам дела его награды и грамоты, документы о соблюдении условий домашнего ареста, а также банковскую справку о задолженности.
По версии следствия, в 2020–2021 годах фонд «Новое медиа» получал от АО «ГАТР» средства на продвижение в социальных сетях материалов о деятельности Смольного. При этом, как полагают следователи, подрядчику оплатили весь предусмотренный договорами объем работ, хотя часть обязательств выполнена не была. Предполагаемый ущерб оценили в 37,2 млн рублей.
Помимо Елены Никитиной, Николая Камнева и господина Кожокара, фигурантами дела являются бывший руководитель телеканала Борис Петров и его экс-заместитель Сергей Сыров. Им предъявлено обвинение в растрате в особо крупном размере. Кожокара также обвиняют в легализации денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем.
На предыдущем заседании Елена Никитина признала, что обналичивала часть средств для оплаты публикаций в социальных сетях. Она объяснила это тем, что некоторые блогеры отказывались заключать официальные договоры. При этом обвиняемая отрицала умысел на хищение и заявила, что не посвящала супруга в подробности финансовых операций.
Следующее заседание назначено на 12 ноября. Суд планирует изучить дополнительные доказательства стороны обвинения.