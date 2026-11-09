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Выпуск газеты №206/П«Ъ» Газета
Северо-Запад

Мурманская область стала лидером СЗФО по восстановлению природных экосистем

Мурманская область заняла второе место в общероссийском рейтинге циркулярной трансформации регионов по показателям снижения воздействия на природные экосистемы и их восстановления. Регион набрал 60 баллов, уступив только Татарстану, результат которого составил 67 баллов. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.
Мурманская область заняла второе место в рейтинге экологической трансформации регионов

Мурманская область заняла второе место в рейтинге экологической трансформации регионов

Елена Вах / Коммерсантъ

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Результаты второго цикла рейтинга ЭЗЦ+ представили 21 октября на экспертной дискуссии в Институте экологии РУДН.
Третье место заняла Волгоградская область с 59 баллами. В первую десятку также вошли Москва, Пермский край, Липецкая, Московская, Самарская и Ростовская области, а также Республика Адыгея.
Среди регионов Северо-Западного федерального округа Мурманская область показала лучший результат. Второе место занял Санкт-Петербург, третье — Новгородская область.
При составлении рейтинга эксперты оценивали снижение негативного воздействия на окружающую среду и восстановление природных экосистем. Последнее направление формирует 60% итоговой оценки.

Авторы

  • Матвей Николаев
    Матвей Николаев
    онлайн-редактор