Мурманская область стала лидером СЗФО по восстановлению природных экосистем
Мурманская область заняла второе место в общероссийском рейтинге циркулярной трансформации регионов по показателям снижения воздействия на природные экосистемы и их восстановления. Регион набрал 60 баллов, уступив только Татарстану, результат которого составил 67 баллов. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.
Результаты второго цикла рейтинга ЭЗЦ+ представили 21 октября на экспертной дискуссии в Институте экологии РУДН.
Третье место заняла Волгоградская область с 59 баллами. В первую десятку также вошли Москва, Пермский край, Липецкая, Московская, Самарская и Ростовская области, а также Республика Адыгея.
Среди регионов Северо-Западного федерального округа Мурманская область показала лучший результат. Второе место занял Санкт-Петербург, третье — Новгородская область.
При составлении рейтинга эксперты оценивали снижение негативного воздействия на окружающую среду и восстановление природных экосистем. Последнее направление формирует 60% итоговой оценки.