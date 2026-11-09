Мурманская область стала лидером СЗФО по восстановлению природных экосистем

Мурманская область заняла второе место в общероссийском рейтинге циркулярной трансформации регионов по показателям снижения воздействия на природные экосистемы и их восстановления. Регион набрал 60 баллов, уступив только Татарстану, результат которого составил 67 баллов. Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Мурманской области.