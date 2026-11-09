ВС РФ согласился завести дело о взятке в 50 млн рублей на бывшего сочинского судью
Верховный суд России не нашел оснований для отмены решения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Его подозревают в получении взятки в размере 50 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.
По данным агентства, ВККС разрешила уголовное преследование господина Богдановича по ч. 6 ст. 290 УК РФ: получение взятки в особо крупном размере. Бывший судья обратился в Верховный суд с требованием отменить это решение, однако инстанция указала, что уголовное преследование не связано с осуществлением им профессиональной деятельности.
По данным процессуальной проверки, господин Богданович через посредников предложил местному предпринимателю, проходившему подсудимым по уголовному делу, рассмотреть его в особом порядке и назначить наказание, не связанное с реальным лишением свободы. За это бывший судья запросил 50 млн руб.
Как считает следствие, стороны договорились, что половину суммы предприниматель передаст до рассмотрения дела по существу, а оставшуюся часть — после вынесения приговора. Чтобы дать подсудимому время собрать деньги, господин Богданович отложил очередное судебное заседание, полагают правоохранители. Позднее средства передали через посредников в рамках оперативно-разыскных мероприятий.