ВС РФ согласился завести дело о взятке в 50 млн рублей на бывшего сочинского судью

Верховный суд России не нашел оснований для отмены решения Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Его подозревают в получении взятки в размере 50 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.