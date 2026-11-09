В отношении экс-замглавы Анапы завершили расследование дела о превышении полномочий

В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Анапы, обвиняемой в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она добивалась заключения контрактов на охрану 87 муниципальных образовательных учреждений с единственным поставщиком. Ущерб бюджету муниципального образования оценен более чем в 535 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.