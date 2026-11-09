В отношении экс-замглавы Анапы завершили расследование дела о превышении полномочий
В Краснодарском крае завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Анапы, обвиняемой в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она добивалась заключения контрактов на охрану 87 муниципальных образовательных учреждений с единственным поставщиком. Ущерб бюджету муниципального образования оценен более чем в 535 млн руб. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По данным СК, с декабря 2021 года по ноябрь 2025 года обвиняемая, действуя из личной заинтересованности, неоднократно давала устные указания директорам муниципальных образовательных учреждений закупать охранные услуги у определенной коммерческой организации. Исполнение этих распоряжений она контролировала. Следствие считает, что таким образом чиновница устраняла конкуренцию и обеспечивала компании преимущество при получении муниципальных контрактов.
Действия бывшей замглавы Анапы квалифицированы по пунктам «в» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ — как превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий и из корыстной или иной личной заинтересованности.
По ходатайству следователя суд арестовал банковские счета обвиняемой. После завершения расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
Противоправную деятельность бывшей чиновницы выявили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю, осуществлявшие оперативное сопровождение уголовного дела.