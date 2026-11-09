Мерц вслед за главой Баварии предложил Ильзе Айгнер на пост президента Германии

Имя госпожи Айгнер в качестве кандидата на пост президента Германии впервые прозвучало в апреле, задолго до того, как в Берлине начали всерьез рассматривать претендентов на высший государственный пост. Главу ландтага Баварии упомянул глава Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр федеральной земли Маркус Зедер. Действующий спикер земельного парламента Баварии — одна из самых популярных политиков ХСС, которая потенциально могла бы составить Зедеру конкуренцию на местных выборах 2028 года. Отправив ее во дворец Бельвю (на почетную, но церемониальную должность), премьер Баварии превращает потенциального соперника в ключевого союзника.