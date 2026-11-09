Мерц вслед за главой Баварии предложил Ильзе Айгнер на пост президента Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул кандидата на пост президента страны. Им стала 61-летняя глава ландтага (парламента) Баварии Ильзе Айгнер, которую также поддержали социал-демократы и «Зеленые». Госпоже Айгнер остается дождаться формального утверждения своей кандидатуры 30 января, после чего она станет первой женщиной-президентом в истории Германии.
Имя госпожи Айгнер в качестве кандидата на пост президента Германии впервые прозвучало в апреле, задолго до того, как в Берлине начали всерьез рассматривать претендентов на высший государственный пост. Главу ландтага Баварии упомянул глава Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр федеральной земли Маркус Зедер. Действующий спикер земельного парламента Баварии — одна из самых популярных политиков ХСС, которая потенциально могла бы составить Зедеру конкуренцию на местных выборах 2028 года. Отправив ее во дворец Бельвю (на почетную, но церемониальную должность), премьер Баварии превращает потенциального соперника в ключевого союзника.
Выдвижение кандидата в президенты баварским премьером стало щелчком по носу канцлеру Фридриху Мерцу: традиционно именно глава правительства первым называет потенциального претендента на высший пост. Христианско-демократический и Христианско-социальный союзы, которые входят в правительство единым блоком, обычно стараются согласовать общую позицию до того, как обнародовать имя кандидата. Здесь же непопулярному Мерцу фактически указали на его место.