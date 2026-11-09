Под центр радионуклидной диагностики и завод изотопов в Гатчине выделили 5 га
В Гатчине выделили участок площадью 5 га под строительство центра радионуклидной диагностики и комплекса по производству изотопов. Проект реализует НИЦ «Курчатовский институт». Об этом сообщил президент учреждения Михаил Ковальчук на Курчатовском геномном форуме в Москве.
По словам Ковальчука, участок расположен рядом с институтом. На нем планируют создать завод по производству радионуклидов для нужд всей страны. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.
О строительстве нового комплекса в марте 2026 года сообщал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Производимые изотопы планируют использовать при создании лекарств для лечения онкологических заболеваний. Кроме того, на площадке откроют центр радионуклидной диагностики.