Электричку вновь пустили между Нижним Новгородом и Кировом
Между Нижним Новгородом и Кировом вновь пустили прямую электричку. Она начала курсировать с конца октября 2026 года, сообщили в пресс-службе Волго-Вятской пригородной пассажирской компании (ВВППК).
Из Нижнего Новгорода пригородный поезд отправляется в 13:30, прибывает в Киров в 21:04. Обратно — в 07:18 и 14:42 соответственно. Стоимость билета в одну сторону составляет почти 1,4 тыс. руб.
По словам директора ВВППК Натальи Романовой, впервые за много лет удалось объединить графики поездов Нижний Новгород—Шахунья и Шахунья—Киров в один беспересадочный маршрут. Кроме того, маршрут соединил с областным центром отдаленные населенные пункты Нижегородской области: Шайгино, Пижму, Буреполом и Шерстки.
По маршруту курсируют современные составы серии ЭП3Д, в них планируют оборудовать буфет.