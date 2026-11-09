Электричку вновь пустили между Нижним Новгородом и Кировом

По словам директора ВВППК Натальи Романовой, впервые за много лет удалось объединить графики поездов Нижний Новгород—Шахунья и Шахунья—Киров в один беспересадочный маршрут. Кроме того, маршрут соединил с областным центром отдаленные населенные пункты Нижегородской области: Шайгино, Пижму, Буреполом и Шерстки.