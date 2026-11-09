Михаил Развожаев: Севастополь получает около половины необходимой электроэнергии
Севастополь получает около 50% необходимого объема электроэнергии. Ситуация с энергоснабжением города остается тяжелой, специалисты работают над ее стабилизацией в круглосуточном режиме. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев по итогам аппаратного совещания правительства города.
В первую очередь электричеством обеспечивают объекты критической инфраструктуры. В ближайшее время в Севастополь должны доставить оборудование для завершения резервирования котельных. Полностью обеспечить резервными источниками электроснабжения объекты образования планируется в течение двух недель.
По словам губернатора, ввести графики отключений пока невозможно. Доступную мощность перераспределяют в оперативном режиме в зависимости от объемов поступающей электроэнергии, поэтому подача электричества остается неравномерной.
Отдельной проблемой стали перебои с электроснабжением многоквартирных домов. По словам господина Развожаева, в некоторых зданиях электричество поступает в городскую сеть, но не доходит до квартир либо подается на короткое время из-за неисправностей внутридомового оборудования и несвоевременной реакции управляющих компаний.
Губернатор поручил исполняющему обязанности заместителя главы города Максиму Ковалеву и жилищной инспекции проверить обращения жителей, в том числе с улиц Тараса Шевченко, Парковой, Молодых Строителей, Героев Бреста и Николая Музыки, и проконтролировать завершение ремонтных работ.
Профильным службам поручено реагировать на каждое обращение жителей.