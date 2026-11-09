Михаил Развожаев: Севастополь получает около половины необходимой электроэнергии

Отдельной проблемой стали перебои с электроснабжением многоквартирных домов. По словам господина Развожаева, в некоторых зданиях электричество поступает в городскую сеть, но не доходит до квартир либо подается на короткое время из-за неисправностей внутридомового оборудования и несвоевременной реакции управляющих компаний.