В Самарской области заменяют устаревшие электропоезда на современные составы «Скворец»

С 10 ноября обновление начнется с ежедневного рейса № 7520, курсирующего между Самарой и Похвистнево с отправлением в 15:34 и прибытием в конечную точку в 18:14. С 11 ноября аналогичная замена произойдет на встречном направлении: поезд № 7527 будет следовать из Похвистнево (отправление в 06:05) в Самару (прибытие в 08:50) ежедневно.