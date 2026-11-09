В Самарской области заменяют устаревшие электропоезда на современные составы «Скворец»
В Самарской области продолжается замена устаревших электропоездов серии ЭД4М на современные составы «Скворец» (ЭП2ДМ). Об этом сообщает пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
С 10 ноября обновление начнется с ежедневного рейса № 7520, курсирующего между Самарой и Похвистнево с отправлением в 15:34 и прибытием в конечную точку в 18:14. С 11 ноября аналогичная замена произойдет на встречном направлении: поезд № 7527 будет следовать из Похвистнево (отправление в 06:05) в Самару (прибытие в 08:50) ежедневно.
С 15 ноября современные составы начнут обслуживать воскресные рейсы № 7564/7563 на участке Водинская — Сызрань-1. Этот электропоезд отправляется в 08:25 и прибывает на станцию Сызрань-1 в 11:54. Это изменение коснется пассажиров, пользующихся данным маршрутом по выходным дням.
Завершит процесс обновления замена состава на ЭП2ДМ на рейсе № 7570 (Сызрань-1 — Мирная). С 16 ноября этот маршрут также будет обслуживаться новыми электропоездами.