В этом году 123 семьи, проживающие в аварийном жилфонде Самары, переехали в новые квартиры
В Самаре в этом году 123 семьи, которые проживали в аварийном жилом фонде, переехали в новые квартиры. Еще 29 семей получили денежные выплаты, сообщает глава Самары Иван Носков.
«На прошлой неделе завершили процедуру приемки 287 купленных квартир — они полностью готовы к проживанию, оборудованы сантехникой, кухонными плитами и пр. Сейчас идет оформление документов, а будущие владельцы осматривают квартиры перед заселением. К новому году они смогут заехать в новое жилье», — сообщает Иван Носков.
В этом году планируется расселить 58 аварийных домов в Ленинском, Самарском, Кировском, Октябрьском и Красноглинском районах. В следующем году начнется подготовка домов к сносу. За два года в городе удалось снести 78 зданий после расселения.