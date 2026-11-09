В Ростовской области приняли закон о запрете продажи бензина несовершеннолетним
Законодательное собрание Ростовской области приняло закон, запрещающий продавать моторное топливо лицам младше 18 лет. Исключение сделано для 16-летних водителей, имеющих право управлять транспортным средством. С документом ознакомился «Ъ-Ростов».
Ограничение распространяется на розничную продажу жидкого и газообразного топлива. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он вправе потребовать документ, удостоверяющий личность. При покупке топлива для транспортного средства, которым разрешено управлять с 16 лет, потребуется водительское удостоверение.
Если покупатель не предъявит необходимые документы, продавец обязан отказать ему в продаже топлива.
Как следует из текста закона, ограничения вводятся для обеспечения безопасности дорожного движения и предупреждения причинения вреда здоровью жителей региона. Закон вступит в силу 1 марта 2027 года.