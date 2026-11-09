В Ростовской области приняли закон о запрете продажи бензина несовершеннолетним

Ограничение распространяется на розничную продажу жидкого и газообразного топлива. Если у продавца возникнут сомнения в возрасте покупателя, он вправе потребовать документ, удостоверяющий личность. При покупке топлива для транспортного средства, которым разрешено управлять с 16 лет, потребуется водительское удостоверение.