Опергруппа ВС США «Железные ворота» будет добиваться блокады Ирана

За день до этого Центральное командование ВС США проинформировало, что создает целевую группу из 20 гражданских и военных специалистов, которая будет работать над совершенствованием мер по изоляции Ирана. «Новая группа Центрального командования ВС США будет координировать свои действия с другими американскими правительственными ведомствами для предотвращения транзита передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море»,— заявили в командовании. Они пояснили, что новые меры должны ограничить возможности Тегерана по производству оружия и восстановлению своего военного потенциала.