Опергруппа ВС США «Железные ворота» будет добиваться блокады Ирана
Президент США Дональд Трамп вечером 8 ноября объявил о начале работы оперативной группы военных и гражданских специалистов под названием «Железные ворота». По данным Центрального командования вооруженных сил (ВС) США, главной задачей новой структуры станет тотальное блокирование сухопутных коридоров и перевозок со стороны Каспийского моря, через которые Тегеран, как утверждают американские военные, за последний год получил продвинутое вооружение и технологии двойного назначения. Власти Ирана утверждают, что новая инициатива Вашингтона направлена на экономическое удушение страны.
О том, что целевая группа «Железные ворота» приступила к работе, Дональд Трамп вечером 8 ноября написал в соцсети Truth Social. «В сочетании с величайшей в истории морской блокадой (имеется в виду кампания США по блокировке иранских портов, которая официально стартовала 13 апреля.— “Ъ”) практически ничего теперь не попадает в Иран и не вывозится из него!» — сообщил американский лидер.
За день до этого Центральное командование ВС США проинформировало, что создает целевую группу из 20 гражданских и военных специалистов, которая будет работать над совершенствованием мер по изоляции Ирана. «Новая группа Центрального командования ВС США будет координировать свои действия с другими американскими правительственными ведомствами для предотвращения транзита передовых систем вооружения, технологий двойного назначения, материалов, находящихся под санкциями, и незаконных потоков доходов через сухопутные границы Ирана и Каспийское море»,— заявили в командовании. Они пояснили, что новые меры должны ограничить возможности Тегерана по производству оружия и восстановлению своего военного потенциала.