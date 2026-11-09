В Оренбуржье с работодателя взыскали миллион рублей за профзаболевание сотрудника
Работник трудился в тяжелых и вредных условиях
В Гае работодателя обязали выплатить 1 млн руб. подчиненному за приобретенное профессиональное заболевание. Об этом сообщили в прокуратуре Оренбургской области.
Пострадавший является работником местного комбината. Мужчина долго находился в условиях тяжелого и вредного труда, в результате чего получил профессиональное заболевание, а его здоровью был причинен вред. При этом устранять последствия потерпевшему придется на протяжении долгого времени.
Межрайонный прокурор обратился в суд с требованием взыскать с работодателя соответствующую компенсацию. Суд удовлетворил иск и взыскал с организации 1 млн руб. Исполнение решения проконтролирует прокуратура.