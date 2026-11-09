В Тольятти директор УК накопил 36 млн рублей долга за электричество
Собранные за свет средства ушли на другие цели — возбуждено уголовное дело
Прокуратура Автозаводского района Тольятти выявила схему, при которой управляющая компания собирала с жителей плату за электроэнергию, но не рассчитывалась с ресурсоснабжающей организацией. По материалам проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора УК. Ему инкриминируется преступление по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Об этом сообщило надзорное ведомство.
Установлено, что между РСО и управляющей компанией действовал договор на поставку электроэнергии, а собственники квартир оплачивали услуги по квитанциям. Однако с марта 2025 по июнь 2026 года директор УК не исполнял обязательства перед поставщиком, хотя платежи от потребителей продолжали поступать.
Полученные средства организация направляла на иные нужды. Задолженность превысила 36 млн рублей.
Кроме того, по результатам проверки возбуждены еще четыре уголовных дела в отношении руководителей других управляющих компаний. Ущерб ресурсоснабжающей организации от их действий составил 49 млн рублей. Ход и результаты расследования находятся на контроле прокуратуры района.