В Тольятти директор УК накопил 36 млн рублей долга за электричество

Прокуратура Автозаводского района Тольятти выявила схему, при которой управляющая компания собирала с жителей плату за электроэнергию, но не рассчитывалась с ресурсоснабжающей организацией. По материалам проверки возбуждено уголовное дело в отношении директора УК. Ему инкриминируется преступление по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения). Об этом сообщило надзорное ведомство.