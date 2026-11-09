Прикамский комбинат установил рекорд по добыче руды

В октябре рудник Усольского калийного комбината впервые за всю историю предприятия добыл свыше 1,15 млн тонн сильвинитовой руды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. За десять месяцев 2026 года рудник трижды добывал более 1,1 млн тонн руды за месяц — в мае, августе и октябре.