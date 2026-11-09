Прикамский комбинат установил рекорд по добыче руды
В октябре рудник Усольского калийного комбината впервые за всю историю предприятия добыл свыше 1,15 млн тонн сильвинитовой руды. Об этом сообщает пресс-служба предприятия. За десять месяцев 2026 года рудник трижды добывал более 1,1 млн тонн руды за месяц — в мае, августе и октябре.
Гендиректор комбината Дмитрий Токарев отметил, что рекорд стал важным этапом развития предприятия и подтверждением выбранной стратегии.
«Еврохим — Усольский калийный комбинат» входит в холдинг «Еврохим», который является одним из ведущих мировых производителей минеральных удобрений. Комбинат занимается добычей калийных руд на руднике, построенном в Усолье в 2018 году, и производством хлористого калия. На предприятии работают более 4 тыс. человек.