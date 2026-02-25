Экс-депутат окончил десятилетку

Отменен приговор бывшему депутату законодательного собрания Красноярского края Александру Глискову, по которому он в 2024 году получил 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 10 млн руб. по делу о взятке. Экс-парламентария перевели под домашний арест, его дело, которое он считает сфабрикованным, вернули прокурору.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Бывший лидер фракцию ЛДПР в заксобрании Красноярского края Александр Глисков добился отмены приговора по делу о взятке

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Коллегия Красноярского краевого суда сегодня, 25 февраля, отменила приговор экс-депутату регионального закосбрания Александру Глискову, ранее осужденному на 10 лет колонии за коррупцию. Его уголовное дело суд отправил обратно прокурору для устранения препятствий к его рассмотрению, а самого бывшего политика — под домашний арест.

Приговор Александру Глискову, ранее возглавлявшему фракцию ЛДПР в краевом парламенте, Центральный райсуд вынес в октябре 2024 года. Бывшего политика признали виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, наказание по ней — от восьми до 15 лет лишения свободы) и назначили 10 лет строгого режима и штраф 10 млн руб. Кроме того, его на восемь лет лишили права занимать выборные должности в законодательных (представительных) региональных органах власти. Как указывается в материалах следствия, в 2017 году депутат через посредника требовал у заместителя руководителя дорожно-эксплуатационной компании «КрайДЭО» (в собственности региона) взятку 5 млн руб., обещая ему покровительство и помощь в сохранении занимаемой должности. Согласно материалам дела, ранее Александр Глисков представлял должностным лицам органов исполнительной власти Красноярского края и СМИ негативную информацию о деятельности компании и требовал уволить ее руководителей.

Парламентарий, по версии следствия, получил через посредника только первый транш взятки в размере 1 млн руб.

Защита оспорила приговор, считая его «незаконным и необоснованным», и требовала оправдать Александра Глискова. Сам обвиняемый называл свое дело сфабрикованным, утверждая, что реальной целью уголовного преследования является его «выдавливание» из политики. Еще до рассмотрения апелляционной жалобы в краевом суде Александр Глисков заявил, что подписал контракт с Минобороны РФ на участие в военной спецоперации.

В мае 2025 года краевой суд оставил назначенное обвиняемому наказание в силе. Заксобрание края досрочно прекратило депутатские полномочия Александра Глискова. Отбывать наказание его отправили в ИК-17, расположенную в Красноярске. О своей жизни за решеткой экс-парламентарий рассказывал через Тelegram-канал. «Работы в колонии полно: есть деревообрабатывающий, слесарный, швейный и другие цеха. Меня распределили в полимерный. Производство, можно сказать, экологичное — делаем разноцветный шифер из вторсырья. По моей отправке на СВО так и нет ясности. Как подписал я контракт еще 26.03, и суд завернул военное ходатайство как неправильно оформленное — с тех пор никакой новой информации. Заканчиваем вместе с адвокатами готовить кассационные жалобы на приговор Центрального районного суда и апелляционное определение краевого суда»,— писал бывший парламентарий.

В декабре 2025 года Восьмой кассационный суд общей юрисдикции (Кемерово) вернул уголовное дело Александра Глискова на новое апелляционное рассмотрение. На время разбирательства экс-парламентария этапировали из колонии в СИЗО.

Илья Николаев