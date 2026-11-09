В Самаре цены на «вторичное» жилье за год подорожали на 16,1%

В среднем метр «вторички» в российских городах подорожал за месяц на 0,1%, до 136,5 тыс. руб. Стоимость квартиры за октябрь выросла на такую же величину и составила 7,3 млн руб. Предложение объектов за месяц увеличилось на 5%. За 12 месяцев в среднем по 70 городам «квадрат» на регулярном рынке подорожал на 10,8%. Средний лот за год вырос на 11,7%. Предложение квартир в базе увеличилось за год на 10%.