В Самаре цены на «вторичное» жилье за год подорожали на 16,1%
В Самаре стоимость квартиры на вторичном рынке в среднем составляет 7,8 млн руб., прирост цены за год составил 16,1%. При этом в октябре цена снизилась на 0,2%. Такие цифры приводят аналитики федерального портала «Мир квартир».
Средняя стоимость 1 кв. м составляет 140,39 тыс. руб. В октябре прирост составил 0,1%. За год цена выросла на 12,9%.
В Тольятти за год квартиры на вторичном рынке подорожали на 15% и стоят в среднем 6,3 млн руб. В октябре стоимость увеличилась на 0,4%. Стоимость 1 кв. м за год возросла на 12,8% до 111,7 тыс. руб. В октябре прирост составил 0,9%.
В среднем метр «вторички» в российских городах подорожал за месяц на 0,1%, до 136,5 тыс. руб. Стоимость квартиры за октябрь выросла на такую же величину и составила 7,3 млн руб. Предложение объектов за месяц увеличилось на 5%. За 12 месяцев в среднем по 70 городам «квадрат» на регулярном рынке подорожал на 10,8%. Средний лот за год вырос на 11,7%. Предложение квартир в базе увеличилось за год на 10%.